Peculato e “spese folli” in Emilia Romagna | così l’ex capogruppo Pd è finito in carcere

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag – L’inchiesta sulleinnel 2010 e 2011 porta inPd Marco Monari, come riportato da Tgcom24.: l’uomo del Pd alla sbarra Marco Monari finisceincon la condanna per. Questo dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, portando la condanna a diventare quindi definitiva: quattro anni e cinque mesi dietro le sbarre. Monari, allora consigliere regionale, è l’unico di quell’inchiesta ad essere stato imprigionato, considerando quanto essa avesse coinvolto tutti i gruppi dell’Assemblea legislativa. Ma il ...

