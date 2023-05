Pechino Express | primi gli Italo Americani Bastianich - Belfiore Argento Pellegrini - Giunta

Sono stati Joe Bastianich e Andrea Belfiore, la coppia degli Italo Americani, a conquistare la vittoria disotto il cielo della Cambogia, al traguardo finale di Angkor, nell'ultima puntata del reality show in onda su Sky e in streaming su NOW. Nel sito archeologico della ex capitale dell'...Federica Pellegrini e Matteo Giunta secondi:dà la medaglia d'argento ai Novelli Sposi Tutti si aspettavano la vittoria di Federica Pellegrini e Matteo Giunta nella finale di2023: la Divina del nuoto italiano e ...Federica Pellegrini non è riuscita a vincere. Lei e il marito Matteo Giunta , che insieme formavano la coppia dei 'Novelli Sposi', si sono arresi in finale agli 'Italo - americani', Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Terze ...

Pechino Express 2023, vincono Joe Bastianich e Andrea Belfiore, "Gli Italo Americani" Sky Tg24

Dopo intense settimane di gare e sfide, la finale di Pechino Express è giunta. Presto scopriremo chi tra I Novelli Sposi, Gli Italo Americani e Le Mediterranee si… Leggi ...Barbara Prezia provoca nuovamente Federica Pellegrini durante la finale di Pechino Express: la modella, che partecipava all’adventure game in coppia con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, con la qual ...