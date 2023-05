Pechino Express | picco di ascolti per la finale Tutti i numeri del reality

(Di venerdì 12 maggio 2023)diper la vittoria degli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore;delcondotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio Miglior risultato didi sempre per la finalissima di(qui il sito internet ufficiale), ieri su Sky e in streaming su NOW. Un ultimo atto appassionante con la finalissima a due più attesa al termine di un’edizione esaltante e faticosissima: si è chiuso così il viaggio che ha incoronato i vincitori di quest’anno, gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, al traguardodi Angkor, sito archeologico della ex capitale dell’Impero Khmer, il più grande complesso templare al mondo, ...

All'indomani della vittoria della decima edizione di Pechino Express Joe Bastianich è a Milano con Andrea Belfiore. Li conosciamo anche come Gli Italo Americani e ora come vincitori dello show che li ha fatti percorrere in dieci puntate La Via delle Indie. È un Joe Bastianich molto diverso quello che si è mostrato oggi alla stampa milanese, dopo aver vinto l'ultima edizione di Pechino Express proprio ieri sera, dopo una serie di prove al cardiopalma insieme all'amico e compagno di quest'avventura, Andrea Belfiore. Guardandolo negli occhi è evidente come, pur avendola vinta, l'esperienza lo abbia profondamente cambiato.

La via delle Indie I vincitori di Pechino Express - La via delle Indie Gli "Italo Americani", amici da 8 anni I 172 chilometri della della finale "La vera sfida è condividere la propria umanità" dice Joe Bastianich, fresco di vittoria al programma di Sky Pechino Express in coppia con il giovane amico Andrea Belfiore nella squadra degli italoamericani.