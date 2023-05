Pechino Express 2023 | l’annuncio dei vincitori ha diviso l’opinione pubblica

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Miglior risultato di ascolti di sempre per la finalissima di, ieri su Sky e in streaming su NOW ( FOTO DELLA FINALE - LO SPECIALE DI). Un ultimo atto appassionante con la finalissima a due più attesa al termine di un'...Da registrare poi, lato Sky, la concorrenza interna della finale di '', che su SkyUno ha prodotto 531 mila spettatori.Gli Italo Americani hanno vinto: il web commenta così la finalissima dell'amatissimo programma si Sky C'era ormai tantissima attesa per questa finalissima di. Sin da quando gli Italo Americani hanno ...

Pechino Express 2023, vincono Joe Bastianich e Andrea Belfiore, "Gli Italo Americani" Sky Tg24

L’ultimo rush in Cambogia: l’infortunio di Federica Pellegrini, Bastianich mostra il suo lato più sensibile, Andrea Belfiore rivelazione di questa edizione e l’improvvisa eliminazione a metà gara: cos ...La vittoria di Joe Bastianich e il marchigiano Andrea Belfiore Si è conclusa ieri, mercoledì 11 maggio, l'edizione 2023 di Pechino Express con la vittoria di Joe Bastianich e Andrea Belfiore, anconeta ...