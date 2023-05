Peccato che tu non ci sia riuscita Bocchino la fulmina | la Boldrini balbetta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) "Non il presidenzialismo, non il governo. Noi dobbiamo rafforzare il Parlamento come organo centrale della democrazia". L'ex presidente della Camera in quota Sel Laura, ospite in studio di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, contesta a Giorgia Meloni l'impostazione sulle riforme costituzionali e Italo, seduto davanti a lei, la: "che non ti sia riuscito quando eri presidente della Camera...". Così, secco, dritto al punto. Poche parole che mettono in crisi la oggi deputata tra le fila del Pd. "Perché non l'hai fatto?".inchioda la, guarda ildi Piazzapulita Lasgrana gli occhi e inizia a balbettera, colta di evidentemente di sorpresa: "Ah, questa... questa... questa ...