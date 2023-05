Pd | Tinagli | ' non vado da nessuna parte | non farò come Cottarelli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag (Adnkronos) - "Rispetto senza giudicare le scelte personali di Carlo: io nonda, resto a Bruxelles per lavorare e portare avanti le idee per cui sono stata eletta con il Pd". Lo dice l'eurodeputata del Pd Irenea 'Qn'. "In questi anni sono riuscita ad ottenere risultati importanti, dal negoziato sul Recovery al lavoro sulla riforma del patto di stabilità. Ho sentito rispetto e sostegno dal mio partito e sono certa che continuerò ad averlo", spiegache poi aggiunge: "Il Pd che sta diventando troppo di sinistra? Lo dicevano anche della segreteria Letta, nulla di nuovo" e "i sondaggi dimostrano che la strada è giusta”.