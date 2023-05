(Di venerdì 12 maggio 2023)a S.nella zona di Porta Sottana per il crollo dienormi che hanno danneggiato delle auto all'interno delle quali, fortunatamente, non si trovava nessuno. Ma adesso siche nuovi...

... non sulla". Brando Benifei, eurodeputato, capodelegazione del Pd, è il relatore del testo. E ... Mon vogliamo un'Europa a rischio Grande". L'Europa potrebbe dotarsi della prima legge al ...... non sulla". Brando Benifei, eurodeputato, capodelegazione del Pd, è il relatore del testo. E ... Mon vogliamo un'Europa a rischio Grande". L'Europa potrebbe dotarsi della prima legge al ......il: 'Una volta disse no al calcio, lui lo picchiò malamente e poi gli bucò il pallone con un coltello'. Dice che in famiglia non guardavano mai programmi giornalistici perché 'Avevamo...

Paura a S. Fratello, si staccano massi dal costone. Si teme per alcune abitazioni Gazzetta del Sud

Paura a S. Fratello nella zona di Porta Sottana per il crollo di massi enormi che hanno danneggiato delle auto all'interno delle quali, fortunatamente, non si ...Alex Pompa ha ucciso il padre Giuseppe il 30 aprile 2020 a coltellate a Collegno, vicino a Torino. Gli tolse la vita per difendere sua mamma. In primo grado il tribunale lo ha assolto, in appello la..