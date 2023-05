Parte l' asta per Declan Rice | 140 milioni per il miglior centrocampista inglese

(Di venerdì 12 maggio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

'Dec please stay'. Il cartellone è ben visibile, bianco con la scritta rossa che sembra fatta da un bambino, mentre il West Ham affronta l'AZ Alkmaar nell'andata della semifinale di Conference League. ...Nel corso dell'l'auto potrebbe raggiungere i 18 milioni di euro, divenendo a tutti gli effetti una delle tre auto "d'epoca" più costose al mondo. Tra le Ferrari 312 PB sopravvissute, il telaio ...L'si svolgerà presso il prestigioso Pierre Hotel di New York , dove i gioielli saranno esposti ... Avrebbe dovuto essere un regalo per lei dadi Dodi Al - Fayed, ma il figlio del miliardario ...

Arte. Asta da record per i fenicotteri di Henri Rousseau RaiNews

Va all’asta una delle Ferrari più iconiche di sempre, la 312 PB del 1972. Splendido il luogo dell’evento il 20 maggio a Villa Erba sul lago di Como, dove dal 2011 si ripete ogni due anni la tradiziona ...Una collana e un paio di orecchini di Lady Diana andranno all'asta a New York il prossimo 27 giugno. Si prevedono cifre da record ...