Parigi frena sulla Tav | spunta il rinvio al 2046 Salvini | Vogliamo chiarezza

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un rapporto complesso. Un amore mai sbocciato. Una contesa che rischia di rendere più difficile uno dei punti nodali dell'intero governo. Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, punta il dito contro la Francia. Stavolta però non sono (almeno all'apparenza) i migranti il tema del contendere, ma un'opera ferroviaria attesa da anni. «Aldilà degli insulti, delle polemiche e delle provocazioni che registriamo con stupore, siamo preoccupati - ha detto il leader del Carroccio dalle titubanze francesi a proposito di Tav. Daci aspettiamo, serietà e rispetto degli accordi: l'Italia è stata ed è di parola, non possiamo accettare voltafaccia su un'opera importante non solo per i due Paesi ma per tutta Europa». L'allarme su possibili ritardi nella costruzione di una parte della sezione francese della ...

"Al di là degli insulti, delle polemiche e delle provocazioni che registriamo con stupore, siamo preoccupati dalle titubanze francesi a proposito di Tav. Daci aspettiamo chiarezza, serietà e rispetto degli accordi: l'Italia è stata ed è di parola, non possiamo accettare voltafaccia su un'opera importante non solo per i due Paesi ma per tutta ...Daci aspettiamo chiarezza, serietà e rispetto degli accordi: l'Italia è stata ed è di parola, non possiamo accettare voltafaccia su un'opera importante non solo per i due Paesi ma per tutta ..." spiega La Repubblica " intenderebbe "realizzare una delle tratte di accesso della Tav in Francia soltanto dopo l'entrata in funzione del tunnel del Moncenisio, tra la fine del 2032 e l'...

Tav Torino-Lione, il report francese frena ancora. Salvini: “Siamo preoccupati, Parigi chiarisca” Il Fatto Quotidiano

Un rapporto complesso. Un amore mai sbocciato. Una contesa che rischia di rendere più difficile uno dei punti nodali dell'intero governo.'La Tav va avanti, assicurano da Parigi'. Sembra venire meno, almeno per il momento, un nuovo fronte di guerra diplomatica tra l'Italia e la Francia. Dopo le bordate degli ultimi giorni dal governo tr ...