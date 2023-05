Papa | La natalità come l' accoglienza non vanno mai contrapposte

...sgarbo di Giorgia Meloni aFrancesco non c'è. E lo dimostra l'intesa evidente che si manifesta non solo negli sguardi che intermezzano i rispettivi interventi agli Stati generali della-...... in occasione degli Stati Generali della, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sfoggiato un lungo cappotto bianco, strutturato e minimale, per sedere accanto aFrancesco, che ...L'incontro con ilagli Stati generali della, nel 2022 record negativo: 'Un bimbo su due nato fuori dal matrimonio'. In calo anche madri straniere Cosa ha detto il'Due ...

Natalità, il Papa: “Centrale per futuro dell'Italia”. Meloni: “Priorità del governo” Sky Tg24