Papa Francesco su tutte le furie | ' Una signora mi ha chiesto di benedire il cane L' ho sgridata con tutti i bambini che muoiono di fame!'

Polemiche cromatiche (o armocromatiche) a parte, lo sgarbo di Giorgia Meloni anon c'è. E lo dimostra l'intesa evidente che si manifesta non solo negli sguardi che intermezzano i ...Nell'ambito di un tour europeo Zelensky andrà anche a Roma nel fine settimana. il presidente ucraino incontrerà domani Mattarella ma dovrebbe incontrare anche Meloni eil giorno seguente. Continuano nel frattempo le azioni militari in preparazione della controffensiva ucraina Dopo una serie di visite in altri paesi dell'Unione europea " Finlandia e ...... in occasione degli Stati Generali della Natalità, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sfoggiato un lungo cappotto bianco, strutturato e minimale, per sedere accanto a, che ...

Roma, 12 mag. (askanews) - "Forse mai come in questo tempo tra guerra e pandemie, spostamenti di massa e crisi climatiche il futuro appare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...