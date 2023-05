Papa Francesco si scusa...

(Di venerdì 12 maggio 2023) "Mi scuso di non parlare in piedi, ma non tollero il dolore". L'ha dettoall'inizio del suo discorso agli Stati Generali della natalità , in corso all'Auditorium della Conciliazione di ...

Creare una famiglia in Italia sta diventando uno "sforzo titanico" che solo i ricchi possono permettersi, ha detto, avvertendo che le condizioni "selvagge" del libero mercato ostacolano i giovani nel mettere su famiglia. Ilha detto che gli animali domestici stavano sostituendo i bambini in ..."Mi scuso di non parlare in piedi, ma non tollero il dolore". L'ha dettoall'inizio del suo discorso agli Stati Generali della natalità , in corso all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Accanto a lui, il presidente del Conisiglio, Giorgia Meloni. ...Edoardo è cresciuto guardandoTotti e Daniele De Rossi, non ha mai avuto la fortuna di giocarci insieme ma per lui sono due punti di riferimento. L'obiettivo è diventare un simbolo della ...

Papa Francesco: "Ho sgridato una signora che mi ha chiesto la benedizione del cane" la Repubblica

"Mi scuso di non parlare in piedi, ma non tollero il dolore". L'ha detto Papa Francesco all'inizio del suo discorso agli Stati Generali della natalità, in corso all'Auditorium della Conciliazione di R ...I dati sulla natalità in Italia sono allarmanti. L'obiettivo è raggiungere 500mila nascite all'anno. Bolzano però esce fuori dal coro ...