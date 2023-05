Papa Francesco si scusa per l’intervento da seduto | “Non tollero il dolore” L’applauso della platea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) “Mi scuso per non parlare in piedi, ma nonil“. Inizia così il suo interventoagli Stati GeneraliNatalità, ancora fisicamente in difficoltà per i dolori al ginocchio che gli rendono difficile camminare da mesi. Poi la battuta del Pontefice provoca l’ilaritàpresidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Tempo fa si avvicina una donna di cinquant’anni, come me d’altronde… ha chiesto una benedizione per il suo bambino: si trattava di un cagnolino”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.