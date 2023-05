Papa Francesco | ' Pochi figli | poche speranze' Giorgia Meloni | il governo ha messo la famiglia al centro

Parole sicuramente apprezzate dal suo comprimario sul palco,. All'Auditorium della Conciliazione oggi un incontro e una foto che saranno sicuramente uno dei punti fermi del governo, ...'Vincere l'inverno demografico, ci ha detto, significa combattere qualcosa che va contro le nostre famiglie , la nostra patria, il nostro futuro. Santità, noi amiamo le nostre famiglie, amiamo la nostra patria, crediamo nel ...Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto un intervento alla presenza di Sua Santitàalla terza edizione degli Stati Generali della Natalità presso l'Auditorium della Conciliazione. Immagini messe a disposizione con licenza CC - BY - NC - SA 3.0 IT

Lo ha sottolineato il Papa nel suo intervento agli Stati generali della Natalità. Papa Francesco ha anche ribadito che viviamo in una crisi dalla quale possiamo uscire solo se c'è solidarietà. «La ...Il tema della natalità è "centrale per tutti, soprattutto per il futuro dell'Italia e dell'Europa". Intervenendo alla terza edizione degli Stati Generali della Natalità, Papa Francesco ha lanciato for ...