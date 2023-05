Papa Francesco parla da seduto | Scusate ma non tollero il dolore

(Di venerdì 12 maggio 2023)è intervenuto agli Stati generali della natalitàndo dopo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che avevato in piedi, dal podio. "Mi scuso per nonre in piedi ma nonil", ha detto il Pontefice all'inizio del suo interventosu una sedia, accanto alla premier.

Proprio ieri si è aggiunto un nuovo tassello al mosaico delle sinergie editoriali: in occasione dell'udienza concessa daalla Emi " Editrice Missionaria Italiana - per i cinquant'anni ...Commenta così, il vicepresidente Cei e vescovo di Cassano , monsignorSavino , la ... "Ha ragione ilquando dice che i giovani non sono il futuro ma sono l'adesso . Io condivido questa ...'Mi scuso di non parlare in piedi, ma non tollero il dolore'., accanto alla premier Giorgia Meloni , gela tutto l'auditorium degli Stati generali della natalità in corso a Roma. Con la leader di Fratelli d'Italia la sintonia del Pontefice appare ...

Il premier Giorgia Meloni e Papa Francesco aprono l'ultima giornata degli Stati Generali della Natalità, insieme sul palco dell'Auditorium della Conciliazione ...La natalità e l’accoglienza “non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c’è nella società”. A dirlo è papa Francesco agli “Stati generali della ...