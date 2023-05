Papa Francesco e Giorgia Meloni sul palco degli Stati Generali della Natalità FOTO

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il temaè "centrale per tutti, soprattutto per il futuro dell'Italia e dell'Europa. La nascita dei figli, infatti, è l'indicatore principale per misurare la speranza di un popolo. Se ne nascono pochi vuol dire che c'è poca speranza”, ha detto il pontefice dal. "Vogliamo affrontare questa sfida con gli occhirealtà, non vogliamo infilare la camicia di forza dell'ideologia”, ha invece affermato la premier

Volodymyr Zelensky è atteso a Roma per incontrare Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e il. Nell'ambito di un tour europeo che lo porterà nel fine settimana anche a Berlino, il ...stessoma ...AGI/Vista - "Forse mai come in questo tempo, tra guerre, pandemie, spostamenti di massa e crisi climatiche il futuro pare incerto. Amici, il futuro è incerto, non pare" le parole diagli stati generali della natalità. / stati generali natalità... una infelice si riduce a somma di individui che cercano di difendere a tutti i costi ciò che hanno e si dimenticano di sorridere", le parole di, in occasione degli Stati Generali ...

Roma, 12 maggio 2023 – Volodymyr Zelensky sarà ricevuto domani al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli orari dell’incontro sono ancora in via di definizione. Il presidente ...(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2023 L'arrivo di Papa Francesco e del Presidente del Consiglio Meloni sul palco degli Stati Generali della Natalità in corso a Roma. Ecco le immagini e l'applauso dell ...