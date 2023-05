(Di venerdì 12 maggio 2023) Mentre l’Itas Trentino è in vantaggio 2-1 sulla Lube Civitanova nella serie che vale la finale scudetto di Superlega di pallavolo, con gara 4 che si disputa stasera all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, la Gas Blue Sales Piacenza ha vinto nettamente in tre partite la serie che valeva il terzo posto contro l’Allianz, e di conseguenza ha conquistato il terzo gradino del podio che vale la qualificazione alla Champions league del prossimo anno. Piacenza ha vinto nettamente contro(3-0, 0-3 e 3-0), che pure era stata la squadra che più di tutte aveva sorpreso ai playoff, eliminando la Sir Safety Perugia, e sfiorando una seconda impresa in semifinale contro Civitanova. Nonostante la sconfitta e il quarto posto finale, che darà al’accesso a una comunque non preventivata –ha sottolineato anche ...

Il Foglio ha fatto una chiacchierata con, palleggiatore classe 2001, perno del gioco di Milano e autore di un'ottima stagione. 'Abbiamo fatto una regular season che è stata difficile per ...

Paolo Porro ci racconta come Milano si sta innamorando del volley Il Foglio

"Il pubblico si appassiona se si vince e si dimostra che si sta mettendo il cuore. Abbiamo creato quel susseguirsi di emozioni che poi ha portato noi a giocarci l'accesso a una finale scudetto e il pu ...