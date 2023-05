Paolini-Rybakina oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Jasmineaffronterà Elenanel secondo turno degli, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. Obiettivamente un match complicato per la tennista toscana, che ha fatto il suo superando la cinese Wang all’esordio dopo tre set lottati e trovando un successo importante per la fiducia in questa stagione che finora non le ha regalato molte gioia. Il contrario di quanto accaduto alla sua avversaria odierna, quella Elenain grado già di ottenere una finale slam a Melbourne e poi trionfare nel mese di marzo a Indian Wells. Sul rosso la partita sulla carta è più aperta, ma la tennista dell’Est è chiaramente super favorita. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI...