Paolini-Rybakina | Internazionali BNL d’Italia | ultime e diretta tv

(Di venerdì 12 maggio 2023) Gli sfarzi del passato recente sembrano lontani. Ricordi, più che altro, che cullano il movimento tennistico italiano al femminile verso il desiderio di tornare, nuovamente, grande. Lo scatto decisivo dalle nuove leve della nostra racchetta non è ancora arrivato. Anzi, la situazione non è per nulla positiva con le ragazze azzurre che faticano terribilmente a imporsi nel circuito internazionale del WTA. L’aria di casa potrebbe invertire questa tendenza poco positiva? È la grande, anzi enorme, speranza di tutte le azzurre impegnate sulla terra rossa degliBNL2023. La fase centrale del tabellone, dopo le sfide delle prequalifiche, si è finalmente palesata: il calendario corre e siamo già giunti ai trentaduesimi di finale. Una delle sfide in programma al Foro Italico di Roma è: ...

Jasmine- ElenaAll'azzurra il compito di chiudere il progamma serale, mentre all'Olimpico giocherà la Lazio contro il Lecce. Per lei non ci sono chance contro la campionessa in ...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo oggi, venerdì 12 maggio, come 2°incontro dalle 19:00 sul Campo Centrale. La copertura televisiva del torneo ......anche Jasmine, in una sfida che appare piuttosto chiusa contro colei che può essere definita la terza giocatrice più forte di questo 2023 dopo Swiatek e Sabalenka, ovvero Elena. La ...

WTA Roma: Paolini batte Xinyu Wang e i fantasmi, ora la attende Rybakina Ubitennis

Jannik Sinner fa il suo esordio agli Internazionali d’Italia. Oltre a lui anche altri azzurri in campo, Fognini e non solo. In serata sarà il turno di Djokovic ...Dopo le clamorose eliminazioni di Aryna Sabalenka e Jessica Pegula, il torneo femminile degli Internazionali d'Italia 2023 ha sicuramente subito un forte scossone e il pronostico per la vittoria final ...