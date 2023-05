(Di venerdì 12 maggio 2023) Per tenere il passo della capolista Botafogo, ilospita all’Allianz Parque il Reddi Pedro Caixinha con il solo obiettivo di vincere l’incontro ed ottenere i tre punti. Reduce da due goleade consecutive contro Goias in trasferta (0-5 con le reti di Guimaraes, Veiga, Endrick, Dudu e un’autorete) e Gremio in casa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Palmeiras-Red Bull Bragantino (sabato 13 maggio 2023 ore 23:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Lateral do Palmeiras projetou a próxima partida da equipe no Brasileirão - jogo contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque.O Palmeiras entra em campo no próximo sábado (13) diante do Red Bull Bragantino em partida válida pela 6ª rodada do Brasileirão. O confronto contará com o reencontro entre Artur e a equipe de Bragança ...