Pallanuoto | Champions League 2023 | Ferencvaros-AN Brescia 10-6 Il primo posto si deciderà all’ultima giornata

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) La tredicesimadel Girone B della2022-dimaschile vede la sconfitta dell’AN, battuta in Ungheria dalper 10-6, risultato che rinvia il discorso legato al primato aritmetico dei lombardi, ai quali serve un punto,. Ad un turno dalla conclusione della fase a gironi, nella corsa alilvanta due lunghezze di margine ed il vantaggio negli scontri sui serbi del VK Novi Beograd. Nonostante la vittoria di questa sera, il, battuto per 8-4 all’andata dai lombardi, è a -6 dale non può aspirare al primato. Il match di questa sera va subito in ...