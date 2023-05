Palinuro | affittata e rubata barca con documenti falsi | avanti le indagini

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 12 maggio 2023) Mistero a, con unaa velada una coppia che l’avrebbe primae poi spogliata di tutti i sistemi di rintracciamento. La vicenda inizia con la Guardia Costiera di, allertata qualche giorno fa per la presenza di un gommone apparentemente abbandonato tra la spiaggia della Marinella e lo scoglio del Coniglio, in uno dei punti paesaggistici più emozionanti del Sud Italia. Nessuna persona a bordo: le ricerche dei marinai sono poi proseguite con la perlustrazione in mare, che non ha rilevato la presenza di nessuno. La Capitaneria di Porto, dopo aver riportato il gommone nel porto di, ha rilevato la presenza nel natante di una busta, al cui interno sono stati rinvenuti un gps e una batteria che lo alimentava. Poco dopo, arriva la notizia di una ...