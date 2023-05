Palermo | Corini | «Avversario di grande valore | in casa con Ranieri…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Le parole di Eugenio, tecnico del, in conferenza stampa in vista della sfida dei siciliani contro il Cagliari Eugenioha parlato in conferenza stampa in occasione del prossimo impegno delcontro il Cagliari. Di seguito le sue parole. CAGLIARI – «Affrontiamo undiallenato da un uomo straordinario con una carriera incredibile, questo fa capire le ambizioni del Cagliari. Non hanno mai perso con Ranieri in. Une un campo difficile da espugnare, è molto stimolante. Siamo tornati in una zona che sognavano e abbiamo unaoccasione. Ci siamo preparati al meglio per fare unapartita. Il Cagliari è una squadra che alterna ...