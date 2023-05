Pakistan | rilasciato ex premier Imran Khan

(Di venerdì 12 maggio 2023) La decisione dell'Alta Corte di Islamabad dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato ''illegale'' il suo arresto L’ex primo ministro dele leader del Ptiè statoin regime di ”libertà su cauzione protetta per almeno due settimane”, il che significa che in questo periodo di tempo non potrà essere nuovamente arrestato. La decisione dei giudici Miangul Hassan Aurangzeb e Saman Rafat Imtiaz dell’Alta Corte di Islamabad arriva il giorno dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato ”illegale” il suo arresto con l’accusa di corruzione e ne aveva chiesto il ”rilascio immediato”. In precedenzaaveva detto alla Bbc di temere di essere nuovamente arrestato subito dopo il suo rilascio. Due leader delTehreek-e-Insaf (Pti), il partito dell’ex ...

Due leader delTehreek-e-Insaf (Pti), il partito dell'ex ...

Dopo la decisione della Corte Suprema che aveva giudicato illegale l'arresto per corruzione. Dopo il fermo il Paese era stato scosso da violenze ...E' di almeno quattro morti e 27 feriti il bilancio dei violenti scontri ancora in corso a Peshawar, nel nordovest del Pakistan, tra i sostenitori dell'ex premier Imran Khan e la polizia. Le vittime po ...