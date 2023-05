Il tribunale ha approvato la cauzione dopo che giovedì la Corte Suprema ha dichiarato illegale il suo arresto all'inizio della settimana, arresto che ha scatenato disordini in tutto il. . 12 ...... sociale, culturale, economico, securirario): il. L'arresto di Khan Quanto accade in ... ma per i modi con cui è stato condotto, ed è stato momentaneamente. L'arresto di Khan era stato ...Ricordiamo che, lo scorso 9 maggio , Khan era stato arrestato dai militari mentre si stava presentando in tribunale, a Islamabad, capitale del, per affrontare le accuse di corruzione. ...

Pakistan: liberato su cauzione l'ex premier Khan - Asia Agenzia ANSA

L'ex primo ministro pachistano Imran Khan ha ottenuto due settimane di libertà su cauzione dall'Alta Corte di Islamabad nell'ambito del caso di corruzione, ha riferito il canale televisivo privato Geo ...Mentre il Paese scivola nel caos, la Cina ha interessi e standing per poter cercare una soluzione alla crisi. Ma Pechino vorrà farsi coinvolgere oppure è già troppo coinvolta