Pagelle Milan-Inter Primavera 2-2 | Bozzolan un turbo | Cuenca non sbaglia

LEBeka 5.5 Non perfetta sul gol dell'1 - 0 dove non si intende con Premoli. Bella però l'uscita sui piedi di Cimo nel secondo tempo. Crevacore 7 Gran chiusura di su Cimo nel primo ...... poco più di una meteora al Genoa e soprattutto al. Nel finale provvidenziale Gatti su calcio ... la cronaca e le fasi salienti della partita Juventus - Siviglia: ledei bianconeri . ...Sembra dire: ma perché io sono in panchina mentre il terzino più forte d'Europa spedisce il pallone a Piazzale Lotto LE(VERE, SEMPRE SI FA PER DIRE)Maignan 6.5 Gran parata nel primo ...

Blog Calciomercato.com: Una partita dominata dall’Inter. Chi dice il contrario è palesemente in malafede. La coreografia eccezionale dei tifosi rossoneri ha preceduto ...22:59 - Grazie per essere stati con noi, restate sintonizzati su Tuttojuve.com per le pagelle, le interviste e tutti gli approfondimenti sul match. 22:58 - TRIPLICE FISCHIO! La Juventus evita la sconf ...