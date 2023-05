Paga una squillo per due ore | lei lo scarica prima e lui chiama i carabinieri

Leggi su agi

(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI - Aveva concordato, eto in anticipo, due ore in compagnia di una "lavoratrice del sesso" e quando lei, dopo un'ora, lo ha allontanato, senza restituire la metà del compenso pattuito, lui non ha trovato di meglio chere i. È curiosa la vicenda che ha impegnato i militari del Radiomobile di Vercelli. A chiedere l'intervento del 112 per la mancata restituzione delmento, un 32enne che, sostenendo di avere avuto un diverbio con una donna e di essere stato trattato ingiustamente, voleva che i militari facessero valere le sue ragioni. La signora, peraltro, si è giustificata dicendo che l'improvviso arrivo di un parente le impediva di onorare l'accordo preso, e che però aveva proposto una sorta di "voucher" per un incontro futuro. Lui, uscito dal luogo in cui si era consumato l'incontro, deve ...