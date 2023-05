Padre Pio | Shia LaBeouf nel trailer del film

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 12 maggio 2023)Pio è il nuovodiretto da Abel Ferrara con protagonista: scopriamo insieme ilufficiale Il santo che ha fatto la storia contemporanea italiana,Pio avrà un nuovo, diretto da Abel Ferrara e avrà come protagonista l’attore. Si tratta di unbiografico, che ripercorre gli anni della giovinezza di Francesco Forgione, ancor prima di diventare conosciuto comePio. Le riprese si sono svolte in Puglia, dove il monaco ha vissuto e dove ci sono tuttora dei percorsi legati alla sua vita. Con ilufficiale, in cui vediamo questo attore molto talentuoso e molto amato dal pubblico per le sue interpretazioni sempre intense ...