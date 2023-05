Ospedale San Pio | prelievo multiorgano salva la vita ad altre persone

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDonare gli organi è un gesto di generosità e di amore nei confronti della collettività. Un gesto finalizzato are vite attraverso l’impegno e la professionalità del Servizio sanitario. Alla data del 31 dicembre 2022, in Italia vi erano 8034 pazienti in lista d’attesa per trapianto di almeno un organo tra rene, fegato, cuore, polmone e pancreas. Nell’ultimo anno è stato possibile realizzare 3.500 trapianti di organi solidi, a cui si aggiungono quelli di cellule emopoietiche. Si tratta di risultati significativi, raggiunti grazie all’eccellenza del nostro sistema di settore che si colloca ai primi posti in Europa. La Campania, con la propria Rete Regionale Trapianti, nel 2022 ha reso possibili in sintesi: 60 espianti multi organo da donatore cadavere 138 trapianti su vivente. L’Azienda Ospedaliera “San Pio”, uno dei centri della rete ...