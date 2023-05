Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 15 al 21 maggio 2023 | tutti i segni e le previsioni

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 12 maggio 2023) Pronti a conoscere cosa riservano le stelle per la prossima? Se la risposta a questa domanda è affermativa, proseguite nella lettura di questo articolo dove si parla didiFox dal 15 al 21. Ariete Qualcosa potrebbe andare storto nel settore lavorativo, non abbassate la guardia e mantenete alta la concentrazione, così risolverete tutto. Toro Non abbiate paura di mostrarvi al pubblico perché le stelle vi regalano fascino e charme da vendere! Gemelli Cercate di limare gli aspetti irruenti del vostro carattere perché altrimenti rischiate di passare dalla ragione al torto in pochissimo tempo. Cancro Siete nel pienoforma e questo lo noterà anche la persona che vi fa battere ...