Orlando | «Milan messo all’angolo dall’Inter! Tre KO su 4 problema»

(Di venerdì 12 maggio 2023)ritorna sul match frae Inter di Champions League. Rossoneri dominati dalla squadra di Simone Inzaghi. Terzo KO su quattro partite PUGILE? Massimoritorna sul Derby di Champions League: «Non si può entrare in campo in una semifinale e prendere subito due gol. Ilsembrava un pugilefin dall'inizio. Ti aspetti più cattiveria e attenzione, soprattutto all'inizio. Perderne 3 su 4 con l'Inter comincia a essere un. Capello diceva che Pioli non riesce a trovare contromisure a Inzaghi ed è vero. Se non hai poi il giocatore più importante in campo da una parte ti demoralizzi, e gli altri prendono più forza». Le sue parole su Tmw Radio.