Quali altri punti sono stati discussi Abbiamo evidenziato la necessità di unPnrr, siache ATA, per tenere le scuole aperte per le attività legate al tutoraggio e all'orientamento. ...- sulla stessa lunghezza d'onda Giuseppe d'Aprile - Invece si agisce al contrario: è stato innalzato il limite degli alunni per istituto da 600 a 900 con conseguente tagli di". "La scuola " ......stato innalzato il limite degli alunni per istituto da 600 a 900 con conseguente tagli di". https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #

Organico docenti primaria 2023/24, quando un residuo di 12 ore diventa posto intero Orizzonte Scuola

Iniziati a Roma gli Stati generali della Natalità: ministri, studiosi e associazioni a confronto. Valditara: «Fra 10 anni dagli odierni 7,4 milioni di studenti, nell'anno scolastico 2033/34 si scender ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Stati Generali Natalità, Mattarella: “Si deve agevolare la formazione della famiglia” ...