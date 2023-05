Ordini spacchettati per acquistare sempre dalle stesse aziende | 2 dirigenti e 8 funzionari dell’Asl di Bolzano accusati di danno erariale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Duee ottodell’Azienda sanitaria disono chiamati a rispondere davanti alla Procura regionale della Corte dei conti per uncausato dal frazionamento degli acquisti, che sarebbe stato attuato per aggirare l’obbligo di avviare la procedura di gara per importi superiori ai 40mila euro. Secondo gli accertamenti effettuati dalla guardia di Finanza del capoluogo altoatesino, per tre anni, dal 2017 al 2019, sarebbe stato effettuato l’acquisto di materiale sanitario come suturatrici, clip e applicatori, rivolgendosiagli stessi fornitori e avvantaggiando determinate, a discapito degli altri operatori di mercato. Ilper l’Azienda Sanitaria sarebbe consistito proprio nel mancato confronto ...