Eluvia e la sua bambina Dayana, di 11 anni, sono i volti della Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi "Il Suo Amore, il Suo Sorriso", promossa dalla FondazioneItalia ETS in occasione della Festa della Mamma. Una storia che viene da un remoto villaggio del Guatemala, uno dei Paesi in cui ricevere cure chirurgiche è molto difficile . Ma la ...Bimbi all'aperto - Nel segno di una comunanza di valori e sensibilità verso la tutela del benessere dei più piccoli, prende il via la collaborazione tra la FondazioneItalia ETS e bluon , azienda specializzata nella creazione di ecosistemi tecnologici integrati per migliorare la qualità della vita delle famiglie. bluon è l'azienda che ha ideato e ...... pensato per aiutare i bambini in caso di smarrimento, ha lanciato la collezione speciale " Semiperdo Emoji " per sostenere i programmi medici diper la cura delle malformazioni del ...

Operation smile, ridare il sorriso a chi soffre di malformazioni Agenzia askanews

Un microchip nella fascetta al polso di bambine e bambini attiva un sistema di geolocalizzazione senza dover disporre di alcuna app ...