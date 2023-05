Open | il processo resta a Firenze | respinta la richiesta di spostarlo al Tribunale dei ministri

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il procedimento sulla fondazioneincardinato alordinario di. Lo ha deciso la giudice per l’udienza preliminare Sara Farini nell’ordinanza con cui ha deciso sulle questioni preliminari avanzate dalle difese degli 11 imputati per finanziamento illecito ai partiti, tra cui l’ex premier Matteo Renzi e i membri del cosiddetto “Giglio magico“, gli exLuca Lotti e Maria Elena Boschi, l’imprenditore Marco Carrai e l’avvocato Alberto Bianchi. La gup ha respinto ladi trasferire il fascicolo aldei, perchè i fatti contestati a Lotti (all’epoca ministro dello Sport) non rientravano nella competenza del dicastero di cui era titolare. La giudice ha accolto due delle 11 eccezioni presentate dagli ...

Processo Open, Renzi in udienza a Firenze: “Io ne uscirò con fedina pulita, il pm Turco non so” LA NAZIONE

Cinque anni fa le prime indagini, quattro anni fa i sequestri che furono poi annullati dalla Cassazione, tre anni un avviso di garanzia, due anni fa la ...