Omicidio Willy | gli avvocati dei genitori del 21enne | ‘Atti di violenza inaudita’

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si è tornati in aula, ieri mattina, davanti al collegio della Corte d’Assise di Frosinone, per parlare ancora una volta di un fatto di cronaca cruento che ha segnato per sempre le comunità di Paliano e Colleferro: l’deldi origini capoverdiane,Monteiro Duarte. Un procedimento di secondo grado che volge ormai alle battute conclusive. Glideidiricostruiscono i fatti Sono stati glidi parte civile a prendere la parola per primi nell’udienza di oggi. I legali deidi, Vincenzo Galassi e Domenico Manzi, che hanno ricostruito ciò che accadde il 6 settembre del 2020 fuori un locale di Colleferro, dove ilfu picchiato a morte. “Atti di ...

di Willy, la mamma Milena: 'Mi aspetto un pentimento dei Bianchi. Sono molto provata, confido nella giustizia' LA DIFESA DI PINCARELLI Invece il difensore di Mario Pincarelli, l'avvocato ...In attesa del 23 giugno, quando la corte d'appello di Roma si riunirà in camera di consiglio per la sentenza, oggi, nel processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, è stata la volta delle discussioni delle parti civili e della prima difesa. Il 18enne è stato ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Per la morte accusati di concorso in omicidio assieme a Mario Pincarelli, condannato a 21 anni in primo grado e fatto anche riferimento al riconoscimento della medaglia d'oro al valore civile tributata a Willy.

La corte d’assise d’Appello di Roma, raccogliendo le richieste del 27 aprile scorso della Procura generale e della Procura di Velletri, confermi ora le condanne della Corte D’Assise del Tribunale di ...I legali della famiglia di Willy Monteiro Duarte hanno chiesto la conferma delle sentenze di primo grado nei confronti dei fratelli Bianchi, ...