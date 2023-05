(Di venerdì 12 maggio 2023) Le ultime battute del campionato danese 2022-23 saranno decisive in entrambi i gironi. Qui si parla di kvalifikationsspil, ossia del gruppo delle sei peggio classificate nella stagione regolare di cui fanno parte ancheBK eBK. I padroni di casa sono secondi in classifica a soli due punti dalla capolista Midtjylland, partita con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Zagreb 18:00 DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE19:00 ESTONIA MEISTRILIIGA Kalju - Harju JK Laagri 18:00 FRANCIA LIGUE 1 Lens - Reims 21:00 GERMANIA 2. BUNDESLIGA Magdeburg - ...Zagreb - Hajduk Split 19:20 DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE- Horsens 12:00 Lyngby - Midtjylland 14:00 Silkeborg -14:00 DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP ...Zagreb - Hajduk Split 19:20 DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE- Horsens 12:00 Lyngby - Midtjylland 14:00 Silkeborg -14:00 DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP ...

Odense BK-Aalborg BK (venerdì 12 maggio 2023 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

AALBORG/ODENSE: Den omstridte busgrav på Kastetvej i Aalborg vil ikke blive ændret foreløbig, selv om der på få måneder skete en stribe uheld med biler, som kørte ned i den. En nabo skønner, at der ...Barcelona mødte Aalborg Håndbold to gange i gruppespillet i Champions League og vandt begge opgør. (Arkivfoto). ODENSE FC Barcelona har vundet håndboldens Champions League i de seneste to sæsoner og e ...