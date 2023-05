In Italia, secondo l', il tasso di disoccupazione asi è attestato al 7,8%, in leggero calo rispetto al 7,9% di febbraio. 12 maggio 2023La disoccupazione nell'areae' rimasta al 4,8% a, confermandosi per il terzo mese al minimo storico rispetto all'inizio della serie statistica avvenuto nel 2001. Il tasso e' rimasto invariato in 15 Paesi, diminuito in ......discutere i dati dell'che mostravano in modo impietoso come l'Italia fosse l'unico Paese... in aprile 2023 sono inferiori di quelle di aprile 2022 ma anche di2019", ciò non è un bene "...

Ocse: a marzo disoccupazione stabile al 4,8%, in Italia al 7,8% Agenzia askanews

Nell’area euro, il tasso dei senza lavoro è leggermente diminuito, raggiungendo un nuovo minimo al 6,5%. In Italia lieve calo al 7,8% ...Secondo l'Ocse, il dato sulla disoccupazione nel mese di marzo 2023 è rimasto invariato in 15 Paesi membri dell'organizzazione internazionale, si è contratto in 14 Paesi ed è aumentato in cinque Paesi ...