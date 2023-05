Nuovo traduttore di Google “Universal Translator” | traduce anche i video

(Di venerdì 12 maggio 2023) Alla stregua di un’ancora di salvataggio. IlI/O ha permesso al colosso di Mountain View di tornare a navigare a vele spiegate nel Mare Magnum della rete. BenedettoI/O. Serviva proprio il tradizionale evento dedicato agli sviluppatori. Messo sotto pressione da Microsoft (in ambito dell’Intelligenza Artificiale),ha risposto a modo suo, con novità molto importanti.annunciain arrivo, la funzione è rivoluzionaria – Computermagazine.itIlmotore di ricerca, più potente e conversazionale, in grado di competere alla grande con Bing AI di Microsoft. Nuovi smartphone, i chiacchieratiPixel 7/a di prossima uscita. E ancora: tablet annunciati e l’immancabile Fold. E ancora: la nuova ...

... Google, Google Lens e altri ancora. E ora l'azienda la sta introducendo per aiutare a ... Di recente Google ha anche annunciato Med - PaLM , unLarge Language Model che potrebbe ...... sarà presentato in anteprima illibro del poeta americano Bill Wolak, fotografo e artista di ... Emilio Coco , ispanista, poeta e, è autore di diverse antologie di poesia spagnola e ...... Giunti pubblica dal 17 maggio 2023 PaperManzoni , ilvolume Disney ispirato al grande autore ... Gli autori AUGUSTO MACCHETTO , sceneggiatore Disney, è autore edi numerosi libri per ...

"SCARFACE" E "THE NAMELESS ONE": I PROMESSI SPOSI IN ... Lecco FM

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Nel 2011 due militanti dell'Eta combattono la loro velleitaria e comica battaglia fuori tempo massimo Se il fortunato romanzo Patria dello scrittore Fernando Aramburu, nato a San Sebastián in territor ...