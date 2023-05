Nuovo raid sulla Striscia di Gaza | muore un palestinese E' la 29esima vittima

- Nonostante gli appelli alla tregua, nella notte unattacco isrraliano ha causato la morte di un palestinese . E' la 29esima vittima . L'esercito israeliano ribadisce che sono azioni mirate ...Leggi anche Gaza,aereo Israele: ucciso un leader Jihad Israele, 86 giorni in sciopero della fame: leader Jihad muore in carcere Il Times of Israel scrive che nella notte sono continuati i ...- Nonostante gli appelli alla tregua, nella notte unattacco isrraliano ha causato la morte di un palestinese . E' la 29esima vittima . L'esercito israeliano ribadisce che sono azioni mirate ...

Nuovo raid sulla Striscia di Gaza, muore un palestinese TGLA7

“Ingiustificabile” l’attacco dei vandali alle “Vetrine in mostra” a valle Faul. Ma ciò non ferma i piani del Comune sulla lotta al degrado. Lo ...Aumenta il bilancio delle vittime degli attacchi che vanno avanti da martedì e nei quali sono stati colpiti 5 dirigenti della Jihad islamica. Morto anche un israeliano la cui casa è stata colpita da u ...