Nuova tassa sul mondo del credito | Patuelli | “Gli extraprofitti delle banche non esistono | il governo non colpisca i nostri azionisti”

Estratto dell'articolo di Paolo Baroni per 'la Stampa' CHRISTINE LAGARDA ALZA I TASSI A fronte degli oltre 5 miliardi di utili accumulati dalle principali banche italiane nei primi tre mesi dell'anno ...Direi quasi unapsicologica aggiuntiva che ogni settimana ci riserva nuove grandi e piccole vergogne . Accade anche (e soprattutto) in quegli ambiti ai quali l'opinione pubblica è forse meno ...... si devono aggiungere le spese accessorie - condominio,sui rifiuti e utenze varie - che ... Per Cgil e Sunia "occorre unapolitica e un progetto complessivo di diritto allo studio, all'...

La nuova tassa ambientale su auto e case alimentate con i fossili EuropaToday

Il numero uno di Mediobanca, Nagel, mostra scetticismo: "È bene che le banche italiane rimangano in buona forma per finanziare l'economia". Anche ...Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per continuare senza accettare.