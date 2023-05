Nuova strage negli Usa | la responsabilità è di chi non trova un accordo per vietare le armi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Laquesta volta è accaduta proprio a pochi passi da casa mia ad Allen, un paio di chilometri o poco più dietro il mio giardino, seguendo la statale n. 5 in direzione Mc Kinney. Non che Allen sia una cittadina violenta, tutt’altro! Nei quasi vent’anni di residenza ad Allen l’unica morte violenta è stata quella di un poveretto che si è suicidato a casa sua, proprio nella mia via: non ha usato nemmeno una pistola, si è impiccato ad un albero del suo giardino. Ho visto passare davanti a casa mia la macchina dello sceriffo, che si è fermata ed è entrato in casa. Non sono curioso; ho saputo dopo, da mia sorella, quello che era successo. Ma poi in tanti anni più nulla. Spesso uscivamo di casa lasciando spalancata la porta del garage con tutta la roba dentro: attrezzi da giardino, sedie e tavoli per i barbecue, ecc. Mai mancato niente! E diverse volte siamo andati anche ...