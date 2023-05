Nuoto di Fondo | cresce l’attesa a Piombino | gli Azzurri alla Coppa Len

(Di venerdì 12 maggio 2023) Attesa alta e tutto pronto nei minimi dettagli ache per il terzo anno, secondo consecutivo, ospita sabato 13 maggio la seconda tappa dellaLen deldi. Spettacolo assicurato in acqua per l’evento organizzato dall’Olimpiccon il supporto fondamentale della Federazione Italia. Al via ci saranno oltre 120 atleti in rappresentanza di 17 nazioni. Si gareggerà, probabilmente con la muta – la decisione verrà presa durante la riunione tecnica – perché la temperatura dell’acqua è leggermente superiore ai 19 gradi (sotto i diciotti per regolamento serve la muta) nella suggestiva cornice delle acque sottostanti la terrazza panoramica di piazza Bovio: circuito di 2 km da ripetere cinque volte. Partenza alle 9.30 della 10 km maschile; cinque minuti dopo lo ...

