Nuoro | sparatoria in centro | poliziotto ferito a una gamba | il fuggitivo è armato

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un agente di polizia è rimastodi striscio in unaavvenuta questa mattina neldi: un uomo a bordo di un’Alfa Mito blu non si è fermato all’alt della squadra Volanti all’ingresso della città, facendo nascere un inseguimento tra le strade della città con gli agenti che sono riusciti a fermare l’auto delin viale Trieste. La pattuglia stava effettuando controlli su strada verso l’uscita per la statale 131. A quel punto il conducente in fuga – che secondo le prime ricostruzioni era già noto alle forze dell’ordine – è scappato a piedi ed ha sparato un colpo di pistola ferendo allauno dei poliziotti. In precedenza gli agenti gli avevano sparato alle gomme, costringendolo a fermare l’auto. Si è poi inoltrato nei viottoli di San Pietro ed è al ...

