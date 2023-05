(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) - L'azienda sarà sponsor del torneo universitario di calcio a cinque più grande d'Italia Roma, 12 maggio 2023 – Un nuovo tassello arricchisce il sodalizio tra www.acquametrozero.it . Emanazione dell'associazione https://link.springer.com/article/10.1007/s00266-023-03364-5 è il torneo Universitario di calcio a cinque più importante d'Italia. La dodicesima edizione si svolgerà a Roma presso gli impianti sportivi PRO ROMA e ROMA 6 e anche quest'anno coinvolgerà più di 60 squadre ed oltre 700 giocatrici e giocatori tra 18 e 27 anni: studentesse e studenti di ogni facoltà che competeranno per la vittoria finale del torneo. In qualità diBlu sarà presente durante le 250 gare del torneo, con il proprio logo sulle divise dello staff, su tutto il materiale pubblicitario e sul sito istituzionale della manifestazione. “Confermare la ...

...come un'offerta a tempo su un grandedi programmi scontati massicciamente. È il caso di Data Rescue 6 (recupero files perduti o cancellati), Toast 20 Titanium (masterizzazione di CD, DVD e...Vincerà chi avrà ricevuto " in assoluto - il maggiordi preferenze. Tra tutti i quattordici ... Il progetto nato in seno all'associazione "I fiori" gode del partenariato dell'Università degli ...... le tre sono vestite uguali (jeans e maglietta a righe rosse e) come dire "siamo una squadra" e ... Intuile dire che ilha ricevuto migliaia di cuoricini. La danza a tre ha qualcosa di moderno ...

Numero Blu Servizi è Partner di SapCup XII Adnkronos

In attesa che la stagione si stabilizzi verso il bel tempo, le spiagge di Chiavari sono oggetto di un sostanzioso ripascimento e proseguono i lavori per ...Annuncio vendita Yamaha MT-07 (2022) nuova a Renate, Monza e Brianza - 9172763 - nella sezione Moto nuove di Moto.it ...