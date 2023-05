Notti di fuoco e fiamme per Nikita Pelizon e Matteo Diamante | ecco l’indiscrezione

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 12 maggio 2023)avrebbero trascorso insieme un weekend a Milano, aumentando le voci circa un loro possibile ritorno di fiamma, vincitrice del Grande Fratello Vip 7, è al centro dei rumors per un possibile riavvicinamento con. Dopo la vittoria, infatti, la ragazza è stata limitata nella sua presenza televisiva, ma sembra che abbia trascorso il weekend a Milano con. ThePipol, pagina di gossip, ha riportato la notizia dell’incontro tra i due, avvenuto in un noto ristorante di Milano, dove si sono mostrati molto felici e in confidenza. Tuttavia, non ci sono state conferme riguardo ad un possibile ritorno di fiamma tra i due. Secondo le fonti,e ...