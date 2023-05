Notte Europea dei Musei | Al Parco Archeologico di Ercolano apre il Teatro Antico

(Di venerdì 12 maggio 2023) Close up cantieri: avisitatori protagonisti ogni venerdì a partire dal 12 maggio. Il 13 maggio per ladeiil. Un denso fine settimana si prepara aldicon l’avvio di Close up Cantieri il 12 e ladeiil 13 maggio. L’

Nuova opportunità per contemplare, alla luce del tramonto, capolavori pugliesi di incomparabile bellezza. Sabato 13 maggio, in occasione delladei Musei, mentre il cielo si colorerà di arancione sfumando via via verso il blu, Castelli, Musei e Parchi Archeologici apriranno eccezionalmente le porte al pubblico . Oltre, ...Tra i 226 riconoscimenti attribuiti alle coste italiane dalla fondazioneper l'educazione ... Per gli amanti della naturacon i pipistrelli e licheni da scoprire. Anche quest'anno il ...Il Comune di Spello e il Consorzio Athena Promakos anche quest'anno rinnovano l'adesione alla XIX edizione delladei Musei, patrocinata dal Consiglio d'Europa, dall'Unesco e dall'ICOM ...

Torna la Notte Europea dei Musei: i musei aperti a Firenze con ingresso a 1€ FirenzeToday

Capua, 12 Maggio – Musica classica nel Museo Campano di Capua (per i “Concerti di Primavera”) e alla Reggia di Caserta in occasione della Notte Europea dei Musei. La rassegna “Concerti di Primavera” p ...Il Conservatorio Cimarosa ha aderito con entusiasmo e convinzione al tradizionale appuntamento con la Notte europea dei Musei, un’occasione importante per (ri)scoprire i monumenti e i musei del terri ...