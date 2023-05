Notte dei Musei | il Forte Sangallo di Nettuno apre le porte fino a tarda sera

(Di venerdì 12 maggio 2023)– Il 13 maggio, in occasione del 19esimo anniversario della “europea dei”, ilaprirà ledalle ore 18 alle ore 24 con l’evento “Luci al”. Per tutta lata sarà possibile visitare idel: la Sezione preistorica, la Sezione romana e il Museo dello Sbarco. Inoltre sarà aperta al pubblico la mostra dei vetri romani nella Sala del Camino. Organzzate dal museo Antiquarium Comunale divisite guidate gratuite a cura di: dott. Michelangelo La Rosa; dott.ssa Maria De Francesco; dott.ssa Silvia Semenzin; dott.ssa Arianna Ciarla; Dalle ore 18,15 alle 19,30 in programma anche il laboratorio di scavo archeologico simulato ...

La notte dei Musei 2023 a Roma | il programma completo RomaToday

