Notte da incubo al confine Usa | invasione di massa dei clandestini | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Staè scaduta la norma "Titolo 42" - introdotta nel marzo 20220 dall'allora presidente Usa Donald Trump - che ha blindato per ragioni sanitarie dovute al Covid-19, la frontiera tra Messico e Stati Uniti. Per questo si è registrato un grandissimo afflusso alla frontiera. Già dallatanti migranti, compresi i bambini, nel nord del Messico si sono avvicinati aldegli Stati Uniti: i migranti hanno cercato di attraversare inla frontiera, superando in particolare il fiume Rio Grande. Il timore deiè che i nuovi requisiti per accedere saranno ancora più restrittivi e per questo hanno tentato il tutto per tutto nella speranza che, seppur intercettati dalle autorità, vengano poi rilasciati.