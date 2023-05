(Di venerdì 12 maggio 2023) Anche oggi allenamento mattutino per i bianconeri, che stanno ultimando la preparazione alla sfida di sabato pomeriggio col Cosenza. Al Picchio Village la squadra è stata impegnata in attivazione con mobilità e frequenza,con conclusioni in porta,e lavori tecnici individuali. Domani alle 10:30 è in programma la seduta di rifinitura al Picchio Village a porte chiuse. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

... beni mobili registrati, disponibilità finanziarie, e quote societarie per circa 55 milioni di euro scaturito da ulterioridella vicenda giudiziaria Aemilia, che ha visto coinvolta una ...... Modena in vantaggio con il rientrante Diaw da corner di Tremolada al 14' e Parma che raggiunge il pareggio al 16' con Benedyczak con un tiro sotto la traversa daglidi un calcio d'angolo. ...DagliBenedyczak insacca. Per i successivi 30 minuti partita equilibrata senza particolari occasioni che sfocia in un pareggio sostanzialmente giusto. Con 12 tiri totali per il Modena e 11 ...

Notiziario: sviluppi offensivi, rapidità e palle inattive. Ascoli Calcio

La Fondazione: “La Giornata internazionale dell’infermiere che si celebra oggi rappresenta un’occasione per valorizzare il prezioso contributo fornito dagli operatori nell’ambito del Sistema Sanitario ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Si è chiusa mercoledì 10 maggio la nona edizione di REbuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito tenutosi a Riva del Garda Fierecongressi.